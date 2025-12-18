気象庁によると、18日午前11時18分ごろ、熊本県阿蘇市で震度2の地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード(M)3・0と推定される。各地の震度は次の通り。【熊本県】震度2=阿蘇市震度1=産山村、南阿蘇村【大分県】震度1=竹田市