現地12月17日、日本人４選手を擁する名門セルティックが、スコットランドリーグ第11節でダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。前田大然が先制点を挙げるも、１−２で逆転負けを喫し、ウィルフリード・ナンシー監督が就任してから、まさかの４連敗となった。この一戦で、山田新が10月26日のハーツ（１−３）戦以来、約２か月ぶりに出場。今夏に川崎フロンターレから加入した25歳は、川崎の先輩である旗手怜央らが下がった65