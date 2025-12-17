17日午後8時半ごろ、福岡県八女市の九州自動車道下り線で、乗用車がガードレールなどに衝突し、乗っていた男女2人が病院に搬送された。女性は約3時間半後に死亡した。県警高速隊によると、男性は搬送時には意識があったという。事故の影響で、下り線の広川インターチェンジ（IC）−八女ICが約7時間半にわたり、全線通行止めになった。