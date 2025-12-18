MLSのインテル・マイアミは現地12月17日、元ウルグアイ代表のFWルイス・スアレスとの契約延長を発表した。母国ナシオナルでプロデビューを果たしたスアレスは、フローニンヘンで欧州でのキャリアをスタート。その後、アヤックスで頭角を現すと、リバプール、バルセロナ、アトレティコ・マドリーといった名門クラブでプレー。そして古巣ナシオナルやグレミオを経て、2023年夏にインテル・マイアミへ加入した。 同クラブ