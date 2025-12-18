今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『空飛ぶRCカー』というユウタさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）●空飛ぶ(疑惑の判定)﻿空飛ぶRCカー誰もが一度は夢見たかもしれない「空飛ぶRCカー」にユウタさんが挑戦しました。軽量なRCカーに翼をつけて飛ばすという、ロマンあふれる作品となっています。まずは、軽量なRCカーを制作します。カーボンでシャーシを組み上げ、駆動はプロペラに。車輪も