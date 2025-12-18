警察によりますと、12月18日午前10時58分ごろ、九州自動車道の原女木トンネル（八代市坂本町）付近で「乗用車1台、トラック4台の事故」と119番通報がありました。 【写真を見る】通行止めの様子 4人がけがをしているということです。 ネクスコ西日本によりますと、18日午後0時半現在、九州自動車道（上下線）の人吉IC～八代IC間と、南九州自動車道（上下線）の八代南IC～八代JCT間が通行止めとなっています。