全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は寒いこの時期にぴったり、安くてボリューム満点の『もつ煮定食』を紹介します。 【氏田陽菜アナウンサー】「だいぶ大盛りですね」【店員】「ご飯は食べ放題です」土鍋で提供される熱々のもつ煮。スープがついて、お値段なんと880円です。ボリューミーな定食が楽しめるのは加茂市の『多聞』。【多聞 小林義利さん】「物価高の中、うちもギリギリで提供している。