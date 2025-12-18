日銀は、きょうからの金融政策決定会合で利上げに踏み切ります。背景にあるのは、止まらない円安と物価高への「焦り」です。「金利のある世界」をさらに進める日銀。金利を30年ぶりの高さまで引き上げます。きょうから始まる会合では、政策金利を現在の0.5%から0.75%に引き上げる見通しです。判断を後押ししたのは賃上げの動向です。来年の春闘でも高い伸びが期待できるとして、「利上げの環境が整った」と判断した模様です。しか