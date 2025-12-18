記者会見するチームみらいの安野党首＝18日午前、国会チームみらいの安野貴博党首は18日の記者会見で、2025年度補正予算採決での賛成に先立ち、自民党と政策合意を結んでいたと明らかにした。国会のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を巡り、参院改革協議会で議論する方針を盛り込み、15日付で合意したと説明した。通常国会での26年度予算案への対応については「是々非々で判断し、政策本位の活動を行う」と述べた。