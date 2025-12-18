自転車の急な道路横断による衝突事故を再現した交通安全教室＝１７日、県立麻溝台高校「年末の交通事故防止運動」（２０日まで）の一環として、神奈川県警相模原南署などは１７日、県立麻溝台高校（相模原市南区）でスタントマンが事故を再現する「スケアード・ストレート」による自転車の交通安全教室を行った。同教室は２０１８年から不定期で区内の中学・高校を対象に実施しており、この日は全校生徒約千人が校庭に集まった