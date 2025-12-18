ＦＣ東京が、６月に浦和から期限付き移籍で加入していたＦＷ長倉幹樹（２６）を完全移籍で獲得する方向であることが１８日、関係者の話で明らかになった。長倉は今年から下部組織を過ごした浦和に加入したが、リーグ１得点にとどまり、さらなる出場機会を求めてＦＣ東京に加入。新天地で主力に定着すると、リーグ戦１１試合４得点を挙げ、天皇杯でも３得点と活躍した。終盤は、左足のけがの影響で欠場が続いたが、最終節で復帰