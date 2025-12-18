イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスでプレーする日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）が、太もも裏のけがで８〜１０週間離脱する見通しであることが１７日、明らかになった。クラブ公式サイトによると、欧州カンファレンスリーグのＫＵＰＳ（フィンランド）との試合前の会見で、グラスナー監督が鎌田のけがの状態を説明したという。鎌田は１４日のマンチェスターＣ戦で空中戦後に右太もも裏を負傷し、途中交代。グラスナ