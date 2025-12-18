楽天の宗山塁内野手（２２）が１８日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、２４００万円増の年俸４０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季は新人ながら開幕スタメンをつかむなど１２２試合に出場。規定打席にも到達し、パ・リーグの新人では４４年ぶりに遊撃手のベストナインを獲得した。打率２割６分、２７打点、３本塁打の成績を残し、新人王こそ逃したが１年目から活躍をみせた。来季に向けて「相手から嫌