現役ドラフトで中日からＤｅＮＡに移籍した浜将乃介外野手が１８日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。俊足で肩の強さが持ち味の左の外野手は「（ＤｅＮＡは）明るいチーム。僕も性格は明るい方なのでうれしかったです」と語った。その上で愛称については「ハマのハマショーで」と定着を願った。浜は東海大甲府から高知、福井と独立リーグ２球団を渡り歩いた苦労人。２２年ドラフト５位で中日に入団。今季は５試合で