オリックス・宮城大弥投手が１８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、２０００万円増の年俸２億２０００万円でサインした（金額は推定）。入団以来、６年連続の昇給となった。プロ６年目の今季は２年連続で開幕投手を務め、エースとして先発陣をけん引。７勝３敗と勝ち星には恵まれなかったものの、自己最多の１５０回１／３を投げて防御率２・３９、両リーグトップの奪三振率９・８８をマークした。それでも「優勝から