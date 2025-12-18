プロボクシングＷＢＡスーパーフェザー級３位の堤駿斗（２６）＝志成＝が、２７日にサウジアラビア・リヤドで予定されていた同級王者ジェームス・ディケンズ（３４）＝英国＝との世界戦を欠場すると１７日（日本時間１８日）、ボクシングの米専門誌「ザ・リング」（電子版）が報じた。同誌によると、練習中に負傷し、眼窩底骨折が判明したという。堤は世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、世界３