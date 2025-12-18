ソニー生命保険は、2025年10月8日から10月9日にかけて、全国の50歳から79歳のシニア男女1,000名を対象に「シニアの生活意識調査2025」をインターネットリサーチで実施し、その結果を公表した。本調査は今回で13回目となる。生まれ変わっても今の相手と結婚したいと思うか配偶者がいるシニア636名に対し、生まれ変わっても今の配偶者と結婚したいかを聞いたところ、「非常にそう思う」が21.4%、「どちらかといえばそう思う」が43.9%