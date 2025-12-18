松竹の大谷信義（おおたに・のぶよし）名誉会長が１０日１０時２４分、死去したと１８日、同社が発表した。８０歳だった。病気療養中だったという。通夜、告別式は既に近親者による密葬にて執り行われた。後日お別れの会を執り行う予定。日時・場所等の詳細は決まり次第、公式ホームページなどで発表する。悲報を受け、「男はつらいよ」シリーズなど同社で数多くの名作映画を手掛けた山田洋次監督がコメントを発表した。山田