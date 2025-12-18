ポスティングによるメジャー移籍を目指す村上宗隆（25=ヤクルト）。WBCドミニカ指揮官プホルスが抱く「大谷踏み台にメジャー監督就任」の野望MLB公式ホームページのFAランキングでは当初、8位と高評価だったものの、交渉期限の日本時間23日午前7時が迫っても目立った動きは表面化していない。複数のメディアは拙守に加えて三振の多さを理由に挙げている。ヤクルト時代の計8年間で4度も、セ・リーグの最多三振を記録している