天気が数日の周期で変化し、21日頃は全国的に雨や風が強まりそう。クリスマスの頃も活発な雨雲が通過。気温は上がったり下がったりで、日ごとの寒暖差が大。体調管理を万全に。21日(日)と25日(木)頃活発な雨雲通過この期間は天気が短い周期で変化し、気温の変動も大きくなりそうです。明日19日(金)〜20日(土)の午前は広く晴れるでしょう。20日(土)の午後〜21日(日)は、低気圧や前線が通過し、雨の範囲が西日本から東日本、北日本