山本耕史（49）が、12月5日、ゲストとして登場したイベントで、自身のスタイリストから「バルクアップ禁止令」が出たことを明かした。＊＊＊【写真】肌色多すぎィ〜！“筋肉歌手”長渕剛69歳のマッチョだらけの「筋」スタグラムから目が離せないッ《それ以上大きくしてくれるな、と言われている。なるべく大きくするトレーニングはしないようにしているが、どんどん重たいものが上がると楽しくなってしまい、やってしまう》