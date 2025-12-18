１５日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山12月18日】中国福建省武夷山市茶葉学会と武夷山市茶場が主催する茶葉品評会、第6回「1938・正岩」杯茶王戦が15日、同市で開催された。今回は計3946の茶葉サンプルが出品された。審査員が会場で茶葉の形や質を評価し「大紅袍（だいこうほう）」「肉桂」「水仙」「10年以上の陳茶（熟成茶）」の4部門でそれぞれ「茶王」を選出する。武