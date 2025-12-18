◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス(日本時間18日、カナダ)カーリング・日本代表の小穴桃里選手、青木豪選手ペアがオリンピック出場を逃しました。最終予選は全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定します。日本は最終戦、オーストリアが棄権したため不戦勝で5勝2敗となっていま