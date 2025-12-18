お笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規（49）が17日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）に出演。若者世代の食の好みに驚く場面があった。番組では「ごちそう」と聞いてイメージする食事について街頭アンケートを実施。ゲスト出演した俳優・高橋英樹は「なんたってビーフステーキでしょ」と即答したが、若者世代からは「ステーキいらない」「硬いから食べるのにアゴが疲れてしんどい」「食べにくい」と