俳優の仲間由紀恵（46）が17日、フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。“娘”との2ショットが公開された。【写真】「綺麗でかわいい親子」仲間由紀恵と“娘”のほほ笑ましい2ショット本作は『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本で、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲