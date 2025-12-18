北海道旭川市の旭山動物園で１８日、冬の風物詩「ペンギンの散歩」が始まった。冬の運動不足の解消などが目的で、ペンギンが群れで歩く様子を見学できる。１７日にはリハーサルがあり、キングペンギン１３羽が園内の約５００メートルを４０分ほどかけて往復した。福岡県久留米市の小学１年の女児（７）は「白い雪の上を黒い羽のペンギンが歩くのがかわいい」と話していた。散歩は積雪がなくなる来年３月中旬頃まで、原則１