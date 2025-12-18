日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事（50）が18日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。自民党との“新しい連立の形”を提唱した。元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「吉村さんと高市さんは国政では物凄く仲睦まじい感じです。ところが地元の大阪自民と維新の関係、実は大阪自民、今月に入って候補者公募をしているんですよね。しかも維新の現職がいる、それも幹事長のところでも公募を開始