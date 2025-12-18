秋田市にある市場の鮮魚店には、ようやく県産の季節ハタハタが並び、早速、買い物客が訪れていました。秋田市の市民市場にある、さかなや安亀の店頭には、今シーズン初めて県産の季節ハタハタが並びました。入荷できたのはメスのハタハタ2キロのみです。1箱11匹、4万5,000円で販売しています。店主の安田昭夫さんによりますと、1匹3,000円の高級魚“キンキン”よりもハタハタ1匹の値段が高くなるのは今年が初めてです。早速