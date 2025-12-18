プロ野球のファーム・リーグに参加している新潟の「オイシックス新潟アルビレックスBC」のCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任する前・巨人2軍監督の桑田真澄さんが18日午前11時から、東京都内で記者会見を行っています。会見で桑田さんは、「巨人を退団して充電しようと思っていたが、熱心に誘ってもらい、新たな挑戦をしてみたいと思った」と語りました。桑田さんはまた、オイシ