男鹿市の北部では、18日も一定数の季節ハタハタの水揚げがあり、漁師たちが今後に期待をにじませています。今シーズンこれまでに県内で唯一季節ハタハタの初漁があった男鹿市の北浦地区、18日も夜明け前から漁師たちが網をあげに向かいました。西方強さん「まだ、始まったばしだや」この地区では5艘が定置網を仕掛けていて、17日は10キロ余りが入札にかけられました。季節ハタハタの群れ、本隊と呼ぶには心もとない漁獲量で