金ＥＴＦが高い。ＳＰＤＲゴールド・シェアは続伸し上場来高値を更新したほか、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ金上場投資信託も値を上げている。１７日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、２月限が前日比４１．６ドル高の１トロイオンス＝４３７３．９ドルに上昇した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来年も利下げを継続するとの観測は強く、金利