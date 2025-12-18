オンコリスバイオファーマが４日ぶりに急反騰している。１７日の取引終了後、再生医療等製品として国内承認申請を行った腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」に関する品質契約の締結内容を、富士フイルムホールディングス傘下で販売提携先である富士フイルム富山化学と同日に合意したと発表しており、材料視した買いが集まっている。富士フイルム富山化学と２０２４年２月に締結した日本国内での販売提携契約の