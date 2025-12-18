１８日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発。日銀がきょうからあすまで開く金融政策決定会合や植田和男総裁の記者会見を見極めたいとして方向感に欠ける相場展開だった。 債券先物は前日の地合いを引き継ぐ形で売り優勢でスタートした。ただ、重要イベントを前に一方向には持ち高を傾けにくく、前日比６銭安の１３３円１７銭で寄り付いたあとは持ち直し。この日の時間外取引で米長期金利が低下したことも円債の