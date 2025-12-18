東京都が2025年12月5日に発表した最新データによると、11月下旬（第48週）の都内のインフルエンザ患者数は1万4947人、定点医療機関あたり35.76人となり、前の週の51.69人から大きく減少しました。現在の流行状況の受け止めや、今後意識したい予防のポイントについて、今回は吉野先生にお話を伺いました。 監修医師：吉野 友祐（医師） 広島大学医学部卒業。現在は帝京大学医学部附属病院感染症内科所属。専門は内