世界のAIベンチャー投資資金の72％が米国に集中する、いわゆる「マネー・ブラックホール」現象が鮮明になっている。韓国は投資誘致規模で世界9位に名を連ねたが、投資額は全体の1％にとどまり、政府の掲げる「AI G3（AIトップ3）」入りに赤信号が灯ったとの指摘も出ている。【韓国】技術を中国に流して3億円ゲットしたサムスン元社員の顛末大韓商工会議所が12月17日に公開した、経済協力開発機構（OECD）AI政策データベースのベン