18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数610、値下がり銘柄数712と、値下がりが優勢だった。 個別では誠建設工業がストップ高。インターライフホールディングス、佐藤渡辺、大成温調、久世、日本食品化工など32銘柄は年初来高値を更新。宮入バルブ製作所、サイバーステップホールディングス、フィル・カンパニー、ＥＲＩホールディングス、協立情報通信は値上がり率上