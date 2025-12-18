卓球男子の松島輝空（木下グループ）は、2025年に快進撃を見せ、自身初となる世界ランキングトップ10入りを果たした。シーズン最後の国際大会「WTTファイナルズ香港」では、世界ランキング1位の王楚欽（中国）をあと一歩まで追い詰めるフルゲームを演じ、その実力を証明した。中国メディアも松島の活躍に熱い視線を送りつつ、彼に続くスター候補の存在についても言及している。 ■「冷静なチェスプレイヤ