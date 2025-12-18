18日午前、岩国市周東町の国道2号で大型トラックの荷台から火が出る車両火災が発生しました。消防が消火活動にあたっていたところ、さらにもう1台、トラックが黒煙をあげながら到着、あわせて消火活動が行われています。トラックを運転していた人によりますと、2台とも周南市の同じ場所でタイヤチップを積み込み、広島県大竹市へ運んでいる途中だったということです。けが人はない模様です。運転していた人によりますと、3台が出発