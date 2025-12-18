18日午前11時18分ごろ、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、熊本県の阿蘇市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□熊本県阿蘇市 ■震度1□熊本県産山村南阿蘇村□大分県竹田市 気象庁の発表に基づき、地