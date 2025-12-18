熊本県南小国町で車両火災 国道212号の渋滞 ほぼ解消 消防によりますと、今日（18日）午前9時前、熊本県南小国町中原の国道212号で、木材を積んだ大型トラックの30代の男性運転手から「車両が焦げ臭くなって外に出たら燃え始めた」と119番通報がありました。 【写真を見る】【渋滞解消】熊本県南小国町 国道212号木材を積んだ大型トラックが焼ける 冬季通行止め道路を開放し渋滞解消へ＜動画あり＞ 火は通報から1時間20分ほ