ボーイズグループSEVENTEENのDK（ドギョム）×SEUNGKWAN（スングァン）による新ユニット「DxS」の1stミニアルバム「Serenade」の予告映像「An Ordinary Love」が公開された。所属するHYBE LABELS公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで17日にアップした。同アルバムは来年1月12日にリリースする。韓国メディアMHNスポーツは18日「冬の感情を込めた曲で、それぞれ異なる立場に立った恋人たちの話が盛り込まれた。返事のない電話を