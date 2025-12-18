駐機場で記念写真に納まるジェットスター・ジャパンの関係者ら＝18日午前、成田空港日本航空グループの格安航空会社（LCC）ジェットスター・ジャパンが18日、成田空港と台湾南部の高雄を結ぶ新規路線を就航し、第3ターミナルで初便の記念イベントを開いた。同社の国際線新規路線は8年4カ月ぶり。毎日1往復運航し、羽田・成田両空港の日系航空会社としては唯一の直行便となる。快晴の空の下、早朝から集まった乗客らはマスコッ