ロバート・ケネディ・ジュニア米厚生長官＝4月（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は17日、厚生省が米小児科学会への七つの補助金を停止したと報じた。乳幼児突然死症候群（SIDS）や自閉症の早期発見などの研究に対する補助金。ワクチン懐疑派のケネディ長官が進める政策見直しを、同学会は「非科学的」などと厳しく批判していた。厚生省は停止の理由について「省の使命や優先事項にもはや合致してい