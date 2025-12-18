1年半ぶりの復帰戦に臨んだベテランを襲った“フィジカル・モンスター”の戦慄の左ストレート。その衝撃で顔面が逆方向へ弾ける衝撃シーンが発生。「アゴを撃ち抜かれた」「パンチを貰うたびに体の力が抜けていった」と驚きの声が相次いだ。【映像】顔が逆方向に…左ストレートで衝撃KO12月14日、後楽園ホールで開催された「RISE194」。MOMOTARO（OGUNI-GYM）と門脇碧泉（TARGET）が対戦。門脇が衝撃の1ラウンドKO勝ちを収めた