お笑いコンビ、きしたかの（岸大将＝35、高野正成＝36）が17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。TBS系バラエティー「水曜日のダウンタウン」での行動に対する反響にブチ切れた。番組ではカンニング竹山（54）、ぼる塾あんり（31）、きしたかの、お笑いコンビおいでやす小田（47）のキレ芸人が出演。世の中への不満や理不尽な体験をぶちまけた。高野は11月5日に