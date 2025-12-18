アート雑貨メーカーのケンエレファントは、ぬいぐるみ作家・むにゅさんとのコラボレーションによる自社初のルームライト『むにゅのルームライト プクプク』を12月16日に発売する。ルームライト『むにゅのルームライト プクプク』ぬいぐるみ作家・むにゅが手がける人気キャラクター「プクプク」が、やわらかな光でお部屋を彩るルームライトになって登場する。キャラクターの雰囲気をそのままに、思わず触りたくなるやさしい手触りと