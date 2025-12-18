キングジムは、転写フレークシール「KITTA FLAKE ハナウタ」(638円)の予約販売を、キングジムの通販サイト「HITOTOKI」で現在受け付けている。(@kingjimより引用)「KITTA FLAKE ハナウタ」は、元から箔押しされているような仕上がりが楽しめる転写シール。フレーク形状でカットする必要がないため、指で擦るだけで箔押しのような転写が楽しめる。また、ケースがついているためコンパクトでばらけず、持ち歩きもできる。お花やリボ