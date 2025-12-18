高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第59回）が18日に放送され、トキ（高石）がヘブン（トミー・バストウ）に新たな怪談を披露。トキが恐怖の物語に独自の解釈を加えてみせると、ネット上には「なるほど」「慈愛に満ちていて泣いた」「涙が止まらない…」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』錦織（吉沢亮）から話を聞く