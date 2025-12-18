第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が最新ショットを公開した。１４日に第２子男児の誕生を報告していた蜂谷は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「たくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます。今はとにかく無事に出産出来て一安心というところです。これまでサポートしてもらった病院の先生や看護師さん助産師さん、家族には感謝です」と記し、次男