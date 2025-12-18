◆埼玉県知事賞争奪第５回埼玉県中学硬式野球選抜大会▽１回戦熊谷リトルシニア６―３武蔵嵐山ボーイズ（１２月６日・古河市三和野球場）埼玉のリーグ交流大会・埼玉県知事賞争奪第５回埼玉県中学硬式野球選抜大会が行われた。過去４回は全てボーイズ勢が優勝も、今年は６チームが、４強に入れずに敗退した。※※※武蔵嵐山ボーイズは、１年生主体の布陣で挑むも逆転負けした。初回１死満塁から新